МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с разведкой Украины

Во время задержания у подозреваемого при себе было около килограмма взрывчатки, электродетонаторы и средства конспиративной связи с куратором.
Ян Брацкий 2025-10-03 10:25:48
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ задержала в Крыму предполагаемого пособника террористов киевского режима. Завербованный спецслужбами Украины 53-летний россиянин собирал и передавал Киеву информацию о военных объектах на полуострове и занимался подготовкой диверсий. Задержанный также сознался в передаче фото- и видеоматериалов позиций зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму с указанием их точных координат. Задержали его во время выполнения очередного задания.

«По указанию куратора мне нужно было взять из тайника взрывчатое вещество и переложить его в другое место. Я это сделал, но при выполнении отчетного задания меня задержала ФСБ», - признался он на допросе.

У задержанного обнаружили около килограмма взрывчатки иностранного производства, электронный детонатор и другие элементы для изготовления самодельной бомбы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Помимо государственной измены, его подозревают в незаконном приобретении, хранении и пересылке взрывчатых веществ. Фигурант во всем сознался, сейчас он находится под стражей.

ФСБ напоминает россиянам о возросшей активности украинских спецслужб в Интернете. Кураторы ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий в мессенджерах. Силовики предостерегают сограждан от необдуманных действий, за совершение которых последует суровая ответственность.

#Крым #Украина #ФСБ #Диверсия #Госизмена
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 