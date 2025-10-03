В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с разведкой Украины

ФСБ задержала в Крыму предполагаемого пособника террористов киевского режима. Завербованный спецслужбами Украины 53-летний россиянин собирал и передавал Киеву информацию о военных объектах на полуострове и занимался подготовкой диверсий. Задержанный также сознался в передаче фото- и видеоматериалов позиций зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму с указанием их точных координат. Задержали его во время выполнения очередного задания.

«По указанию куратора мне нужно было взять из тайника взрывчатое вещество и переложить его в другое место. Я это сделал, но при выполнении отчетного задания меня задержала ФСБ», - признался он на допросе.

У задержанного обнаружили около килограмма взрывчатки иностранного производства, электронный детонатор и другие элементы для изготовления самодельной бомбы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Помимо государственной измены, его подозревают в незаконном приобретении, хранении и пересылке взрывчатых веществ. Фигурант во всем сознался, сейчас он находится под стражей.

ФСБ напоминает россиянам о возросшей активности украинских спецслужб в Интернете. Кураторы ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий в мессенджерах. Силовики предостерегают сограждан от необдуманных действий, за совершение которых последует суровая ответственность.