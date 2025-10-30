МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

На данный момент в большинстве регионов западной части Украины действует режим воздушной тревоги.
Сергей Дьячкин 2025-10-30 09:26:27
© Фото: Yurii Rylchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Ивано-Франковской области на западе Украины произошла очередная серия взрывов. Об этом сообщают в местных соцсетях и СМИ.

Сообщается о взрывах, которые были слышны в районе города Бурштын Ивано-Франковского района. Там расположена крупная тепловая электростанция. 

На данный момент в большинстве регионов западной части Украины действует режим воздушной тревоги. В восточных регионах Украины и в Киеве предупреждение об угрозе с воздуха отменили.

Кроме Ивано-Франковской, сообщалось также о взрывах в Днепропетровской и Хмельницкой областях. В большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве, экстренно отключают электроэнергию.

#Украина #ТЭС #взрывы #воздушная тревога #ивано-франковская область #бурштын
