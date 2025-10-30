Российский Военно-морской флот отмечает День моряка-надводника

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев обратился к военным морякам-надводникам по случаю их профессионального праздника. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

Главком напомнил, что история надводного флота неразрывно связана с великой историей нашей страны, ее вооруженных сил, ратного подвига и побед русского воинства. Он добавил, что военные моряки - наследники славных побед и свершений на море таких выдающихся деятелей отечественной истории, как флотоводцы и первооткрыватели Ушаков и Спиридов, Нахимов и Макаров, Эссен и Грейг, Крузенштерн и Седов, Кузнецов и Горшков.

«Навсегда в летописи боевой славы России, благодарной памяти потомков останутся подвиги моряков-надводников в годы в Великой Отечественной войны», - подчеркнул адмирал Моисеев.

Он напомнил, что экипажи боевых кораблей сопровождали конвои союзников, выслеживали и топили корабли врага на Севере и Балтике, на Черном и Азовском морях, в акваториях Днепра и Волги, Дуная, Вислы и Одера. В боях ковались морская доблесть и боевые традиции, многие из которых берут свое начало еще с эпохи Петра I. Адмирал подчеркнул, что высокая ответственность перед народом определила священное отношение моряков к Родине, сформировала «непреклонный характер, верность присяге, непоколебимую силу духа».

«Следуя вековым морским традициям, долгу и чести, высокой боевой выучке, сплоченности, свойственной экипажам кораблей, современное поколение военных моряков высокопрофессионально, ответственно решает все поставленные задачи в море», - сказал адмирал.

Десятки кораблей ВМФ России выполняют задачи в стратегически важных районах Мирового океана, успешно действуют в Арктике, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в акваториях Атлантического и Индийского океанов. Реализуются программы развития, чтобы ВМФ был современным и сбалансированным. Развернуто серийное строительство кораблей ближней и дальней морских зон, в том числе оснащенных гиперзвуковым оружием.

В настоящее время экипажи надводных кораблей флотов принимают участие в СВО, наносят высокоточные удары по объектам противника. Главком отметил военнослужащих-добровольцев из экипажей надводных кораблей, которые встали в единый строй с морскими пехотинцами и отстаивают интересы России на передовой с оружием в руках.

Отдельные слова благодарности Моисеев адресовал ветеранам ВМФ, вносящим значительный вклад в дело защиты государства, патриотического воспитания молодежи. Адмирал пожелал морякам-надводникам и ветеранам ВМФ крепкого флотского здоровья, бодрости и оптимизма, счастья и благополучия, плодотворной работы и новых успехов в деле укрепления морского могущества России.