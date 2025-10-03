Женщина впервые возглавила секретную службу MI-6

Блейз Метревели стала первой женщиной в должности руководителя британской разведки MI-6, которая отсчитывает свою историю с 1909 года. Она вступила в должность 1 октября, сменив на этом посту Ричарда Мура, пишет The Times. Он возглавлял секретную службу последние пять лет.

На сайте секретной службы Метревели значится как ее руководитель. Это единственный сотрудник, чье имя открыто, сказано в профайле. Там размещено фото этой женщины. О назначении стало известно в июне.

Метревели 48 лет, она карьерная сотрудница британских спецслужб. Она стала самым молодым руководителем MI-6. Ее работа в разведке началась в 1999 году. В основном Метревели работала на Ближнем Востоке. Глава MI-6 свободно владеет арабским и провела детство в Саудовской Аравии. Она изучала антропологию в Кембридже.

Новый руководитель секретной службы разбирается в российской тематике, пишет издание. Кроме того, она ранее возглавляла технологический департамент MI-6 и планирует сделать спецслужбу более открытой через социальные сети.

Новый глава MI-6 намерена сосредоточиться на «восстановлении британского влияния на Ближнем Востоке», говорится в публикации. Собеседник газеты отметил, что Великобритания оказалась в стороне от конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Ранее газета The Daily Mail исследовала архивы Фрайбурга и сообщила, что дед Метревели, Константин Добровольский, был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами Чернигова с прозвищем Мясник. Он участвовал в уничтожении евреев в районе Киева.