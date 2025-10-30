Проверка дронами: средства защиты испытали в Ростовской области

Звучит выстрел за выстрелом, но на полигоне проверяют не оружие, а то, что спасает жизни. Полевые испытания защитных отечественных материалов проводит «Народный фронт». Совместно с военными специалисты изучают и фиксируют надежность каждого образца.

Дверь военного автомобиля оклеили СВМП. Это сверхмолекулярный полиэтилен, всего 23 слоя. Он достаточно легкий. И, как показало испытание, еще и надежный. Из 54 минных осколков - поражения всего два.

И это лишь часть испытаний, которые военные волонтеры уже называют прорывными. В случае успешного эксперимента именно этот материал может стать основой для новых комплектов защиты. Возможно, он заменит баллистические пакеты или элементы бронировки. Противоосколочные покрывала - плотные, но недорогие в производстве - сегодня представили четыре российских производителя. Каждый образец проходит тщательную проверку.

«Уникальность в том, что здесь есть и пилоты, и группы эвакуации, и военные медики, и производители, и представители военной науки. И мы можем в комплексе увидеть большое количество того, что нужно доработать, сделать более эффективным», - говорит представитель «Народного фронта» Юлия Зимина.

Особое внимание - эвакуации раненых. Покрывала должны быть легкими. Каждый лишний килограмм снижает скорость, проходимость и грузоподъемность автомобиля. Кроме того, в случае атаки ими можно укрыть раненого прямо на месте.

«Когда ты едешь в "буханке" - ты не слышишь и не видишь дрон. Это достаточно закрытая машина. И важно при любом ударе максимально сохранить жизни», - рассказывает Юлия Зимина.

Отдельная часть испытаний - решетчатые каркасы, те самые «мангалы». Такой запрос поступал от военных медиков на передовой. Главная задача - увеличить расстояние между эпицентром взрыва и корпусом машины, чтобы минимизировать поражение экипажа и раненых.

Следующий этап испытаний - проверка боевыми FPV-дронами. Всего их восемь. И к каждому из них прикрепили взрывное устройство. Еще один будет фиксировать результаты. Если боеприпас попадет в конструкцию, он должен детонировать еще до контакта с автомобилем. Разрушительные последствия минимизируются, жизнь - сохраняется.

«Мы смотрим, какой баллистический пакет лучше будет оберегать наших парней, которые там работают. Я зачастую с эвакуационными группами работаю, это частое явление для журналистов, и я бы лучше поехал вот в такой подготовленной буханке», - показывает военкор Григорий Мамсуров.

Сейчас «буханка» без «мангала» и противоосколочного одеяла на фронте - скорее редкость. Без них она не может спасти тех, ради кого вообще выезжает под огнем. Поэтому впереди - новая задача: систематизировать результаты, доработать конструкции и запустить серийные поставки.

«"Народный фронт" - они мастера этого дела. Потому что очень часто разработки спотыкаются в вопросах использования уже в практике, на передовой. Здесь этого разрыва мы можем избежать в ходе вот таких вот экспериментов и испытаний», - добавляет Григорий Мамсуров.

Все результаты фиксировали представители трех военных институтов и российского военного ведомства. После анализа данные лягут в основу стандартов защиты эвакуационной техники. Той самой, которая ежедневно спасает жизни на линии фронта.