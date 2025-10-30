МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WP: Пентагон приказал нацгвардейцам США быть готовыми к беспорядкам

Общая численность сил составит 23,5 тысячи военнослужащих.
Екатерина Пономарева 2025-10-30 20:10:29
© Фото: Andrea Hanks/White House, Global Look Press

Пентагон приказал силам быстрого реагирования, которые состоят из военнослужащих национальной гвардии США, быть обученными и готовыми к 1 января 2026 года подавлять гражданские беспорядки. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы.

По данным материала, Пентагон приказал тысячам военным пройти специальную подготовку в следующие месяцы. Все американские штаты должны быть готовы к массовым беспорядкам 1 января. Подготовить военных президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету еще в конце августа.

Трамп добавил, что силы быстрого реагирования должны быть оснащены средствами для подавления беспорядков и готовы к отправлению в любую точку США 1 января. Согласно документу, общая численность сил составит 23,5 тысячи военнослужащих.

#Трамп #Пентагон #беспорядки #силы быстрого реагирования
