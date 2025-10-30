ПСБ выдал 30-тысячный военный ипотечный кредит с господдержкой

Для семьи участника специальной военной операции сбылась давняя мечта - собственная трехкомнатная квартира в строящемся доме в Балтийске. Все благодаря накопительно-ипотечной системе. Причем в этом случае военнослужащий смог воспользоваться сразу двумя мерами господдержки, поскольку у него есть жена и дети. Ему дали не только военную, но и семейную ипотеку - по льготной ставке 6%.

Юбилейный, 30-тысячный по счету кредит выдал банк ПСБ. Сегодня семью бойца торжественно поздравили представители банка, Росвоенипотеки и правительства Калининградской области.

«Мы для военнослужащих и их семей стараемся предоставлять банковские продукты с высоким уровнем доступности и сервиса. Военной ипотекой могут воспользоваться военнослужащие, которые включены к накопительную-ипотечную систему. Через три года с момента включения в реестр системы военнослужащий может взять военную ипотеку. Те военнослужащие, которые находятся на СВО, могут воспользоваться военной ипотекой с момента включения в реестр. Для них доступна ипотека без первоначального взноса», - рассказала директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина.

Преимуществ у военной ипотеки много. То, что военнослужащим не нужно дожидаться выслуги 20 лет, - лишь одно из них. Кроме того, пока идет служба, ежемесячный платеж погашает государство.

«Первая и самая немаловажная особенность системы - это то, что не надо быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий. Каждый военнослужащий, который заключил контракт и выполнил условия, необходимые для включения в систему, включается в эту систему. Пока он служит, государство платит за него кредит. Ты можешь выбрать квартиру в любом регионе страны, независимо от того, где ты проходишь службу. Военнослужащие, которые подпадают под условия других льготных ипотечных программ, могут также сочетать меры господдержки», - говорит руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев.

За время действия накопительно-ипотечной системы ей воспользовались уже более 400 тысяч человек.