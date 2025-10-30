На Землю обрушилась четвертая за месяц магнитная буря

На Земле началась четвертая магнитная буря за октябрь. Об этом рассказали в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Сегодняшние возмущения изначально ожидались умеренными и пока соответствуют прогнозу», - написано в сообщении.

Магнитная буря на низком уровне G1. Есть вероятность, что градация поднимется до G2, но не выше. Всего в шкале пять уровней, по данным ученых.

В лаборатории добавили, что во время магнитной бури сильно усилилась зона полярных сияний. Однако, до вечера, когда можно увидеть сияние, ситуация может не продержаться. По мнению ученых, это последняя магнитная буря в октябре.

Геомагнитные возмущения могут вызывать головную боль у человека. По разным данным также могут усугублять проблемы с давлением, провоцировать бессоницу и замедлять капиллярный кровоток, что провоцирует кислородное голодание тканей.

Напомним, в сентябре ученые зафиксировали самую сильную магнитную бурю за последние три месяца. Тогда уровень достигал G3. Причиной мощной бури стал рост скорости солнечного ветра, в результате которого наша планета попала в зону действия крупной корональной дыры. Магнитная буря продлилась около недели.