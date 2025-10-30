МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков

Причина смерти не уточняется.
Екатерина Пономарева 2025-10-30 15:26:03
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

В возрасте 75 лет умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков. Об этом сообщил Театр Вахтангова, где он проработал 50 лет.

«Печальная новость: ушел из жизни Анатолий Меньщиков», - написано в сообщении.

Театр Вахтангова передает соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта артиста. Анатолий Меньщиков начал работать в театре в 17 лет. Тогда он занимал должность машиниста сцены в Театре на Таганке.

Однажды перед спектаклем один из актеров заболел, и тогда Меньщикова попросили экстренно заменить артиста. Он сыграл Лорана в спектакле Юрия Любимова «Тартюф». Так и началась его карьера в театре.

Признание слушателей принесли Анатолию Меньщикову воскресные поэтические концерты по заявкам на радиостанции «Говорит Москва», которые велись с 1999 по 2006 год. В 2007 году актер получил звание заслуженного артиста РФ.

#театр #актер #артист #Вахтангова #Меньщиков
