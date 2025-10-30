В Азербайджане ликвидировали представительство BBC

Власти Азербайджана приняли решение ликвидировать представительство BBC в своей стране и аннулировали аккредитацию его сотрудников. Об этом сообщает агентство АПА.

Известно, что сотрудники закрытой в республике телерадиокомпании продолжали свою журналистскую деятельность на территории страны. По данным публикации, нет какого-либо международного договора, который бы предусматривал работу представительства британской компании в Азербайджане.

«В связи с этим соответствующие органы ликвидировали данное представительство», — передает RT.

Напомним, летом текущего года суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве с получением крупного дохода и легализации имущества, полученного преступным путем, совершенных организованной группой.

Чуть позже гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что дальнейшая работа Sputnik в Азербайджане невозможна. Он заявил, что предъявленные руководству редакции обвинения не имеют никаких оснований.