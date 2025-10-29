Под Стамбулом обрушился 6-этажный дом, под завалами может быть семья

Шестиэтажный дом обрушился в городе Гебзе в 60 километрах от Стамбула. Данные о пострадавших пока не поступали. Об этом сообщил телеканал NTV.

Инцидент произошел около 7 часов утра по местному времени. По данным канала, на месте происшествия работают спасатели. Отмечается, что вблизи дома проводились работы по прокладке линии метрополитена.

Телеканал A-haber предоставил информацию, что под обломками здания могут находиться порядка шести человек. Мэр Гебзе Зиннур Бююкгез сообщил в эфире телеканала CNN-Turk, что в доме проживали две семьи из семи человек. Но сведений о том, находились ли они в доме в момент обрушения, пока нет.