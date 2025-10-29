МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету в плацкарт

При покупке билетов в плацкартные вагоны поездов формирования ФПК, курсирующих внутрироссийском сообщении, в стоимость билетов постельное белье не включается.
Дарья Ситникова 2025-10-29 04:05:00
© Фото: Photoagency Interpress, Russian Look, Global Look Press

В РЖД убрали автоматическую галочку покупки постельного белья при оформлении билета в плацкарт онлайн, теперь эту опцию нужно выбирать вручную. Об этом сообщили РИА Новости в «Федеральной пассажирской компании».

Как сказали в компании, при покупке билетов в плацкартные вагоны поездов формирования ФПК, курсирующих внутрироссийском сообщении, в стоимость билетов постельное белье не включается. Теперь оно предлагается в виде дополнительной услуги.

При покупке билетов на сайте РЖД или через мобильное приложение пассажиров информируют через уведомления о возможности покупки постельного белья в плацкарт. В случае оформления билета в кассе о данной услуге скажет кассир.

Уточняется, что стоимость услуги пользования постельными принадлежностями 232 рубля. В том случае, если пассажир не выбрал постельное белье, а в дороге оно ему понадобилось, то можно будет его приобрести за отдельную плату у проводника.

