В столичном зоопарке умер волк Тарзан

В Московском зоопарке умер серый волк по имени Тарзан. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.

«Осенью нас покинул серый волк Тарзан. Он был немолод и длительное время страдал от онкологии», - написано в сообщении.

В зоопарке уточнили, что ветеринары сделали все возможное, чтобы спасти животное. Волк долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Тарзан родился в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге 13 лет назад. Когда волку исполнился год, его перевезли в зоопарк в городе. Он прошел карантин и стал жить с волчихой Радой.

Ранее в Московском зоопарке выбрали имя для малыша-капибары. Его зовут Нолик. Животному всего шесть месяцев. Зоосад опубликовал видео, где Нолик играет со своей сестрой Лапочкой.