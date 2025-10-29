МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В столичном зоопарке умер волк Тарзан

Волк долгое время боролся с онкологией.
Екатерина Пономарева 2025-10-29 20:23:28
© Фото: Telegram/Moscowzoo_official

В Московском зоопарке умер серый волк по имени Тарзан. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.

«Осенью нас покинул серый волк Тарзан. Он был немолод и длительное время страдал от онкологии», - написано в сообщении.

В зоопарке уточнили, что ветеринары сделали все возможное, чтобы спасти животное. Волк долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Тарзан родился в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге 13 лет назад. Когда волку исполнился год, его перевезли в  зоопарк в городе. Он прошел карантин и стал жить с волчихой Радой.

Ранее в Московском зоопарке выбрали имя для малыша-капибары. Его зовут Нолик. Животному всего шесть месяцев. Зоосад опубликовал видео, где Нолик играет со своей сестрой Лапочкой.

