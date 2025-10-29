Дроны, взрывы, баррикады: 132 человека погибли в Рио при штурме фавел

Жители Рио, оказавшись в момент стрельбы на улице, прячутся в первых ближайших зданиях: магазинах, ресторанах, метро. Город захвачен местным наркокартелем. Почти сутки полной блокады Рио-де-Жанейро: уличные бои не утихают, над фавелами поднимаются клубы дыма.

«Губернатор объявил уровень угрозы второй категории, как это здесь называется. Были закрыты все магазины, все предприятия, особенно в северной части города. Правительство и работодатели предупреждали, что если есть возможность остаться где-то в южной зоне, не возвращаться домой в этих условиях хотя бы день, то просили воздержаться от такого», - рассказал гид в Рио-де-Жанейро Алексей Матершев.

Бразильская полиция и военные проводят операцию «Сдерживание» против Comando Vermelho - «Красной команды». Так себя называет самая крупная и жестокая группировка в стране. В боях с мафией задействованы почти 2 500 сотрудников, три десятка единиц бронетехники, вертолеты и дроны. Самое сложное - опознать потенциального преступника, они одеты они как обычные граждане.

«Это полковник Эдсон. Я более 20 лет на службе в полиции. Я многое видел, но то, что происходит сегодня - это новый уровень войны», - говорит полицейский.

Ситуация настолько накаленная, что под подозрением все - в том числе проезжающие мимо мотоциклисты. В северном Рио спецназ заходит в фавелы - самые криминальные и бедные районы города. Многие из них до сих пор не подконтрольны местным властям. Живут там по своим законам и правилам. А правят как раз те самые группировки. Силовики предлагают преступникам сложить оружие. Но те открывают огонь и бегут врассыпную.

Картели тщательно подготовились к захвату города: выставили на улицах баррикады с помощью угнанных автобусов. Полицейских с воздуха атаковали FPV-дронами. Поджигали здания и автомобили.

«Красная команда» - старейшая в Бразилии ОПГ, основанная в 1969 году в тюрьме Кандиду-Мендис. В первоначальный состав входили преступники, крайне левые политзаключенные и выходцы из так называемой «Красной фаланги» - оппозиционного отряда, выступавшего против военной диктатуры.

С годами численность картеля увеличивалась. Преступники промышляли убийствами, наркотрафиком, террором, похищениями. В 90-х, казалось, правительству удалось подавить мафиозную структуру. Но уже в нулевых, когда подросло новое поколение фавел, «Красная команда» рекрутировала сотни молодых людей в свои ряды. Молодежь привлекают через вечеринки, с помощью уличных артистов, которые героизируют образ бандита.

И если в последние годы группировка существовала внутри фавел и не переходила условную черту в других частях Рио, то сейчас наркомафия почувствовала себя хозяевами города. В уличных боях погибли 132 человека. Среди них члены картеля, мирные жители и полицейские. Десятки бандитов удалось взять живыми. Об этом сообщает губернатор штата и публикует кадры захваченного у боевиков оружейного арсенала.

«Сегодня важный день для Рио-де-Жанейро, и наши полицейские силы проводят историческую операцию. На данный момент мы ликвидировали 60 преступников, арестовали 81 и изъяли 75 винтовок», - рассказал губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро.

На кадрах видно, что большинство задержанных - молодые люди и даже подростки, которые еще не достигли совершеннолетия. В числе арестованных есть два человека из верхушки наркокартеля.

Местные СМИ называют операцию «Сдерживание» самой крупной за всю историю борьбы с бразильской мафией. И предрекают конфликт между городскими властями и правительством, которое якобы упустило информацию о готовящемся захвате города.