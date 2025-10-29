Бронзовые фигуры на «Площади Революции» отреставрируют к 2028 году

Станция метро «Площадь Революции» - настоящий подземный музей, украшенный бронзовыми фигурами советских людей разных профессий. Сейчас скульптуры нуждаются в реставрации, работы начнутся в ближайшее время. Реставрацию планируют завершить до 2028 года.

«В ближайшее время специалисты планируют разработать проект будущих работ. Завершить реставрацию планируется до 2028 года», - рассказал в беседе со «Звездой» первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев.

Он добавил, что работы будут проведены на всех 76 фигурах. Они являются элементом исторического ансамбля станции с самого ее открытия - с 1938 года. Кроме того, это часть оригинального оформления вестибюля, созданного по проекту архитектора Алексея Душкина.

Проект восстановления предусматривает воссоздание утраченных элементов и консервацию бронзовых поверхностей. Кондрашев напомнил жителям и гостям столицы о том, что скульптуры легко повредить, касаясь их поверхности. Он обратил внимание на важность бережного отношения к культурному наследию.

Созданные скульптором Матвеем Манизером бронзовые фигуры расположены в хронологическом порядке. Они рассказывают об истории России в период с 1917 по 1937 год, а также о героях тех лет - прототипами скульптур являются реальные люди.