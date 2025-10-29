МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бронзовые фигуры на «Площади Революции» отреставрируют к 2028 году

Работы будут проведены на всех 76 скульптурах.
Гоар Хачатурян 2025-10-29 17:11:59
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Станция метро «Площадь Революции» - настоящий подземный музей, украшенный бронзовыми фигурами советских людей разных профессий. Сейчас скульптуры нуждаются в реставрации, работы начнутся в ближайшее время. Реставрацию планируют завершить до 2028 года.

«В ближайшее время специалисты планируют разработать проект будущих работ. Завершить реставрацию планируется до 2028 года», - рассказал в беседе со «Звездой» первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев.

Он добавил, что работы будут проведены на всех 76 фигурах. Они являются элементом исторического ансамбля станции с самого ее открытия - с 1938 года. Кроме того, это часть оригинального оформления вестибюля, созданного по проекту архитектора Алексея Душкина.

Проект восстановления предусматривает воссоздание утраченных элементов и консервацию бронзовых поверхностей. Кондрашев напомнил жителям и гостям столицы о том, что скульптуры легко повредить, касаясь их поверхности. Он обратил внимание на важность бережного отношения к культурному наследию.

Созданные скульптором Матвеем Манизером бронзовые фигуры расположены в хронологическом порядке. Они рассказывают об истории России в период с 1917 по 1937 год, а также о героях тех лет - прототипами скульптур являются реальные люди.

#Москва #метро #реставрация #наш эксклюзив #мосгорнаследие #станция «Площадь Революции»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 