Названа причина смерти озвучивавшего Брюса Уиллиса актера Гриневича

Актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич умер на 70-м году жизни. Причиной смерти стала онкология. Об этом рассказали знакомые актера aif.ru.

«Онкология, четвертая неоперабельная стадия», - поделился собеседник издания.

Гриневич озвучивал Брюса Уиллиса в фильмах «Крепкий орешек 2» и «Осада». Также его голосом говорят Алек Болдуин в «Деловой женщине», Чарли Шин в «Горячих головах», Шон Коннери в фильме «Робин Гуд: Принц воров», Майкл Мэдсен в киноработах «Бладрейн» и «Город грехов» и др.

Актер озвучивания Ислам Ганджаев написал на своей странице в социальной сети о смерти актера дубляжа Андрея Гриневича. Он умер сегодня, 29 октября, в возрасте 69 лет.