Вблизи Магадана загорелся остров Недоразумения

Тушением пожара занимаются подразделения «Авиалесоохраны».
Владимир Рубанов 2025-10-29 16:20:54
© Фото: beregovoy49, Telegram

В Магаданской области на острове Недоразумения произошел крупный пожар. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Павел Береговой. По его словам, тушением пожара занимаются подразделения «Авиалесоохраны».

Причины устанавливаются, но вероятен человеческий фактор. Пожарно-спасательный центр Магаданской области направил шесть специалистов для локализации и тушения. Позже туда перебросят дополнительные силы. Угрозы для построек нет.

Остров Недоразумения находится в Охотском море, в 20 км к западу от Магадана и в 3 км - от материкового побережья. Название связано с ошибкой гидрографической экспедиции 1910-х годов, которая не заметила остров.

В 1961 году на острове нашли археологическую стоянку эпохи неолита. До 1990-х годов там работал рыбный цех, а позднее открыли туристическую базу. На территории острова богатый видовой состав растений и есть объекты для промысла краба.          

#Магадан #пожарные #природный пожар #Авиалесоохрана #остров Недоразумения
