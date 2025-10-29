Елена Булукова назначена гендиректором МХАТ им. Горького

Генеральным директором Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького назначена Елена Булукова. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Она лауреат премии Правительства РФ в области культуры, а также мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС). С мая 2021 года Булукова занимала должность директора Центрального театра кукол имени С.В. Образцова.

До нее театром руководил Владимир Кехман. Он был назначен на пост генерального директора с октября 2021 года.

СМИ пишут, что Кехмана сняли с должности из-за обвинений в растрате при реконструкции Старой сцены театра. Официальных подтверждений Минкульт не давал.