Песков назвал главным для РФ развитие ВПК, а не слова Трампа о мощи США

Россия сосредоточена на укреплении собственных Вооруженных сил и развитии отечественного военно-промышленного комплекса, а не на заявлениях главы Белого дома о военной мощи Соединенных Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в военно-политических вопросах Москва ориентируется на позицию своего президента и собственные национальные интересы. Песков отметил, что работа по укреплению оборонного потенциала идет последовательно и является приоритетом для российского руководства.

«Занимаемся нашим военным строительством, развитием нашего ВПК. Для нас это главное», - пояснил пресс-секретарь.

Высказывание представителя Кремля прозвучало после заявлений президента США Дональда Трампа о значительном превосходстве американских военных технологий - особенно в области ядерных подводных лодок.

Шестого октября Трамп анонсировал строительство новой атомной подлодки класса «Вирджиния». В конце сентября американский лидер утверждал, что США опережают Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет, но эти страны догоняют темпы развития Штатов.