В Ставрополье агент Киева готовил теракт на транспортном объекте

Силовики задержали агента киевского режима, который готовил теракт в городе Георгиевск Ставропольского края. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Гражданин РФ 1980 года рождения, как сообщили в ЦОС ФСБ, установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной СБУ. Он делал фотографии и видеозаписи транспортной инфраструктуры Ставропольского края, планируя совершить подрыв.

«Около полугода назад на интернет-форуме предложил свою помощь разведке (украинской. - Прим. ред.)... Закупил компоненты для самодельного взрывного устройства, планировал устроить теракт в городе Георгиевске», - рассказал задержанный на допросе.

В октябре этого года арестованный по заданию куратора купил все необходимые компоненты для изготовления СВУ. Их он спрятал в тайнике. Сотрудники ФСБ задержали его, когда он изучал место планируемого теракта.

УФСБ России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту приготовления к теракту. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Он был заключен под стражу. Проводятся оперативные мероприятия с целью подтверждения, что арестованный гражданин России совершил госизмену.