МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ставрополье агент Киева готовил теракт на транспортном объекте

Задержанный планировал устроить взрыв в городе Георгиевск, он купил все необходимые компоненты для изготовления СВУ.
Сергей Дьячкин 2025-10-29 11:01:10
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Силовики задержали агента киевского режима, который готовил теракт в городе Георгиевск Ставропольского края. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Гражданин РФ 1980 года рождения, как сообщили в ЦОС ФСБ, установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной СБУ. Он делал фотографии и видеозаписи транспортной инфраструктуры Ставропольского края, планируя совершить подрыв.

«Около полугода назад на интернет-форуме предложил свою помощь разведке (украинской. - Прим. ред.)... Закупил компоненты для самодельного взрывного устройства, планировал устроить теракт в городе Георгиевске», - рассказал задержанный на допросе.

В октябре этого года арестованный по заданию куратора купил все необходимые компоненты для изготовления СВУ. Их он спрятал в тайнике. Сотрудники ФСБ задержали его, когда он изучал место планируемого теракта.

УФСБ России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту приготовления к теракту. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Он был заключен под стражу. Проводятся оперативные мероприятия с целью подтверждения, что арестованный гражданин России совершил госизмену.

 

#Теракт #ставропольский край #ФСБ РФ #Задержание #агент сбу #ЦОС ФСБ России #Георгиевск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 