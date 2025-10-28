Сегодня отмечают освобождение Украины от фашистских захватчиков. 28 октября 1944 года завершилась Восточно-Карпатская операция. Свободу республике принесли все четыре украинских фронта, которыми в разное время командовали такие прославленные полководцы, как Георгий Жуков, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Николай Ватутин, Иван Конев. Боевые действия на Украине шли с первого дня войны. Немцы, несмотря на захваты украинских городов и сел, встретили ожесточенное героическое сопротивление бойцов Красной армии и населения. В 43-м году начались бои за освобождение всей Украины. Основные же события произошли после победы на Курской дуге, когда наша армия, развивая успех, вступила на территорию Харьковщины и Донбасса.

«Это были наши победы, и победы серьезнейшие. После взятия Харькова, считается у нас у историков, что коренной перелом завершился, потому что после Курска немцы больше ни разу не переходили в контрнаступление, именно в стратегическую операцию. Мы после Курска и Харькова только наступали. Судьба Германии была решена», - рассказал вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.

Официальное празднование дня освобождения Украины Киев ввел лишь 16 лет назад. И до сих пор, несмотря на все события последних лет, этот праздник там официально никто не отменял.

«Мы должны понимать, что время идет вперед, и история может вернуться и развернуться другим образом. Радикально разрывать наши связи невозможно, потому что они веками складывались. Надо рассчитывать на тех людей, которые адекватно понимают, что история не терпит сослагательного наклонения. Она была такова, когда наш народ и украинский сражались с фашизмом, видели врага, шли на Берлин для того, чтобы его низвергнуть и уничтожить», - напомнила дочь маршала Ивана Конева Наталья.

На Украине наша армия в общей сложности провела 15 наступательных операций. В борьбе за свободу на территории республики погибли около трех миллионов советских воинов. Потери населения оценивают в восемь-десять миллионов.