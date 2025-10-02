Пассажир такси в Москве угнал машину у водителя, угрожая ему ножом

В Москве задержан подозреваемый в разбойном нападении на таксиста. Подробности инцидента в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, 35-летний подозреваемый ехал в автомобиле, сидя на переднем сиденье. В какой-то момент он достал из рукава предмет, похожий на нож, и потребовал от водителя остановиться.

«Испугавшись, тот припарковался возле одного из домов на Кутузовском проспекте. Злоумышленник заставил таксиста покинуть машину, после чего пересел на место водителя и скрылся», - сообщила Волк.

Установить местонахождение подозреваемого и автомобиля удалось в кратчайшие сроки. Злоумышленника задержали в Наставническом переулке на востоке Москвы. В настоящее время он заключен под стражу. Также возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В случае если вина фигуранта будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.