Пассажир такси в Москве угнал машину у водителя, угрожая ему ножом

Подозреваемого в разбойном нападении задержали через некоторое время, теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.
Ян Брацкий 2025-10-02 08:45:21
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press © Видео: Telegram/IrinaVolk_MVD

В Москве задержан подозреваемый в разбойном нападении на таксиста. Подробности инцидента в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, 35-летний подозреваемый ехал в автомобиле, сидя на переднем сиденье. В какой-то момент он достал из рукава предмет, похожий на нож, и потребовал от водителя остановиться.

«Испугавшись, тот припарковался возле одного из домов на Кутузовском проспекте. Злоумышленник заставил таксиста покинуть машину, после чего пересел на место водителя и скрылся», - сообщила Волк.

Установить местонахождение подозреваемого и автомобиля удалось в кратчайшие сроки. Злоумышленника задержали в Наставническом переулке на востоке Москвы. В настоящее время он заключен под стражу. Также возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В случае если вина фигуранта будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

#Москва #полиция #Уголовное дело #угон #разбой
