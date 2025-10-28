Минпромторг обновил Стратегию развития беспилотной авиации

Минпромторг РФ разработал обновленную Стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года и на перспективу до 2035 года. В нее входят измененные целевые значения показателей развития беспилотной авиации. Соответствующий проект опубликован на сайте нормативных правовых актов.

На данный момент в нашей стране действует Стратегия развития беспилотной авиации от 21 июня 2023 года. Проект, подготовленный Минпромторгом, предполагает замену и признание соответствующего распоряжения утратившим силу.

Согласно опубликованным данным, доля отечественных беспилотных авиационных систем в общем объеме российского рынка БАС к 2030 году должна достичь 70,3% против 70% в стратегии, которая была утверждена в 2023 году. Прогнозируется, что доля отечественных БПЛА в гражданском госзаказе сохранится на уровне 80%. Кроме того, уровень технологической независимости отрасли к 2030 году должен составить 81,1%.

Также в предполагаемой стратегии снижается прогноз по совокупному количеству произведенных беспилотных авиационных систем в период с 2023 по 2030 год – с 157,6 тысячи до 135 тысяч единиц. Что касается объема российского рынка БАС в штуках на 2023-2026 годы, то он составит 399 тысяч единиц в базовом сценарии и почти 419 тысяч в прогрессивном. Действующая стратегия же предполагает 372,7 тысячи штук в базовом сценарии и 389,7 тысячи штук – в прогрессивном.

В период с 2027 по 2030 год плановые показатели, наоборот, снижаются по сравнению с прогнозом действующей стратегии – с 684,5 - 718,8 тысячи штук до 631,3-663 тысяч штук. На 2031-2035 прогнозируется рост - с 989,5-1039 тысяч штук в нынешней стратегии – до 1,47-1,55 миллиона штук в обновленной.