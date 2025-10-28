МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобрнауки опубликовало схему сокращения платных мест в вузах

Вузам урежут платные места на направления со средним ЕГЭ у студентов ниже 50.
Владимир Рубанов 2025-10-28 22:45:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобрнауки России предлагает не выделять платные места вузам по тем направлениям подготовки, где в 2025/2026 учебном году средний балл поступивших на платное обучение по ЕГЭ оказался ниже 50. Это следует из проекта методики распределения платных мест в университетах на 2026-2027 учебный год.

Проект предлагает приравнивать предельное число мест для платного приема к среднему числу студентов платного обучения за последние два года. Для направлений, где учится больше половины студентов вуза, планируют увеличить количество платных мест на 10%. В исключительных случаях вуз может представить аргументированные возражения, чтобы увеличить квоту до 15%.

Эти меры направлены на повышение качества платного приема и регулирование количества поступающих на коммерческие места, особенно на направления с низким уровнем среднего вступительного балла. Проект приказа находится на этапе общественного обсуждения.

Минобрнауки вводит ограничение платных мест в вузах, чтобы решить проблему нехватки квалифицированных специалистов и повышения качества их подготовки. Государство планирует исключить избыточный набор студентов на непопулярные и неперспективные направления, не соответствующие потребностям рынка труда и экономики.

Предполагается, что ограничения позволят направлять студентов на приоритетные для страны специальности, соответствующие государственным стратегическим задачам. Например, в инженерной, медицинской или педагогической сферах.

#студенты #ЕГЭ #Вузы #Минобрнауки РФ #высшее образование #платные места
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 