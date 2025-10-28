Минобрнауки опубликовало схему сокращения платных мест в вузах

Минобрнауки России предлагает не выделять платные места вузам по тем направлениям подготовки, где в 2025/2026 учебном году средний балл поступивших на платное обучение по ЕГЭ оказался ниже 50. Это следует из проекта методики распределения платных мест в университетах на 2026-2027 учебный год.

Проект предлагает приравнивать предельное число мест для платного приема к среднему числу студентов платного обучения за последние два года. Для направлений, где учится больше половины студентов вуза, планируют увеличить количество платных мест на 10%. В исключительных случаях вуз может представить аргументированные возражения, чтобы увеличить квоту до 15%.

Эти меры направлены на повышение качества платного приема и регулирование количества поступающих на коммерческие места, особенно на направления с низким уровнем среднего вступительного балла. Проект приказа находится на этапе общественного обсуждения.

Минобрнауки вводит ограничение платных мест в вузах, чтобы решить проблему нехватки квалифицированных специалистов и повышения качества их подготовки. Государство планирует исключить избыточный набор студентов на непопулярные и неперспективные направления, не соответствующие потребностям рынка труда и экономики.

Предполагается, что ограничения позволят направлять студентов на приоритетные для страны специальности, соответствующие государственным стратегическим задачам. Например, в инженерной, медицинской или педагогической сферах.