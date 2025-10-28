МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«НАТО не скрывает подготовку к войне»: как прошла конференция по безопасности в Минске

В конференции приняли участие около сорока стран и семь международных организаций.
Россина Бодрова Екатерина Пономарева 2025-10-28 23:11:24
© Фото: Chen Ting, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Минск в третий раз стал площадкой для глобальной дискуссии - как обеспечить безопасность на евразийском пространстве. В конференции приняли участие министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, эксперты-аналитики из Европы, Азии, Ближнего Востока. В этом году большой интерес к мероприятию проявляют специалисты из «недружественных стран»: Италии, Испании, Швеции, Финляндии и Великобритании.

Пленарное заседание открыл Александр Лукашенко. По мнению белорусского лидера действия Европы приводят к закату цивилизованного мира. На мероприятии выступал и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Свою речь он говорил на русском языке.

«Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня», - заявил Сийярто.

На конференции глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры Петером Сийярто и с президентом Республики Сербская Милорадом Додиком, а также с представителями Мьянмы и Словакии. Затем Лавров ответил на вопросы прессы.

По пути на саммит в Будапеште внезапно образовался тупик. Трамп встречу отложил, и заявил, что ему нужны «гарантии», что сделка по Украине состоится.

«Конечно, было удивительно, что вдруг президент Трамп опять ушел на позиции, которые отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима Зеленского получить паузу для того, чтобы вновь накачать оружием киевскую структуру», - ответил на вопрос корреспондента «Звезды» Лавров.

Участие представителей европейских стран в сегодняшней конференции говорит о том, что диалог о безопасности не потерян, по крайне мере с теми, кто к нему готов.

