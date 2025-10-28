МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сбивший троих детей на Урале водитель был пьян, его арестовали

Две девочки погибли, третья попала в больницу в тяжелом состоянии.
Владимир Рубанов 2025-10-28 18:34:13
© Фото: gumvdso, Telegram

Сбившего троих детей в Ревде водителя отправили под стражу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, в момент ДТП водитель был пьян.

Водитель получил медпомощь, госпитализация ему не понадобилась. Результаты анализов показали, что он был в состоянии алкогольного опьянения - 0,753 мг/л.

Автомобиль въехал в крыльцо продуктового магазина в Ревде 27 октября. Машина сбила троих детей, которые стояли на пешеходном переходе. На месте погибли родные сестры 2016 и 2018 годов рождения. Третья девочка, 2014 года рождения, попала в больницу в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

За рулем был уроженец Ревды по имени Михаил, 1988 года рождения. Ранее он не был судим. Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 15 лет заключения.

