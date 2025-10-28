Пользователи Google заметили, что при запросе «жена придурка» поисковик выдает биографию супруги Зеленского. Почему Google показывает Елену Зеленскую, «Звезде» объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Супруга лидера украинского режима Владимира Зеленского стала первой леди Украины в мае 2019 года. По мнению эксперта, чтобы на запрос «жена придурка» появилась ее биография, тысячи пользователей должны были писать эту информацию в поисковик.

По словам Муртазина, алгоритмы работают очень просто, и ими зачастую манипулируют. Представлено это так: человек ищет что-то, перед ним страница с результатами, а дальше он выбирает тот результат, который ему ближе всего. Соответственно, при следующем запросе другого пользователя учитывается то, что другие люди выбирали этот результат. И так растет рейтинг ответов, которые могут быть интересны.

«Кто-то в поиске "жена придурка" искал Елену Зеленскую или, наоборот, отманипулировал специально, чтобы создать такой образ. Тысяча человек должно быть в статистике поиска такого словосочетания», - рассказал аналитик.

Большое количество пользователей сразу стали проверять запрос и всем поисковик выдавал Зеленскую. Муртазин уточнил, что каждый человек нажимает на ссылку, которую получает, чтобы посмотреть. что там написано, и таким образом фиксирует рейтинг этого запроса. Обычно Google после таких историй блокирует вручную подобные запросы.