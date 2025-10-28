МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Новым секретарем пленума Верховного суда стал Олег Зателепин

Зателепин был назначен в Верховный суд в 2014 году, он работает в судебной коллегии по уголовным делам, имеет высший квалификационный класс, является профессором и доктором юридических наук.
Сергей Дьячкин 2025-10-28 10:57:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новым секретарем пленума Верховного суда России вместо ушедшего в отставку Виктора Момотова стал судья уголовной коллегии Олег Зателепин. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее постановление принял пленум. Он проходил под председательством главы Верховного суда Игоря Краснова.

Судья Зателепин был назначен в Верховный суд в 2014 году. Он имеет высший квалификационный класс судьи, является профессором и доктором юридических наук.

В декабре 2022 года на X съезде судей Зателепин был избран в состав Высшей экзаменационной комиссии. Она принимает экзамен у кандидатов на должность судей.

Олег Зателепин не раз участвовал в разработке постановлений пленума Верховного суда РФ. В сентябре 2018 года он представлял на пленуме постановление, которое было направлено против необоснованного привлечения к уголовной ответственности за репосты в Интернете. В постановлении давалось разъяснение о разграничении преступления экстремистской направленности по статье 282 УК РФ и общественно неопасных деяний.

Тогда Верховный суд указал, что уголовная ответственность наступает не за само размещение репоста, а лишь когда пользователь осознавал направленность своих действий на нарушение закона. Судьи для оценки мотива должны оценить контекст пересланного сообщения, наличие комментариев пользователя, содержание всей его личной страницы и характеристику его личности.

Ранее должность секретаря пленума Верховного суда России занимал Виктор Момотов, но в сентябре он ушел в отставку, после того как Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества, которым он владел через аффилированных лиц. После того как суд удовлетворил иск, в доход государства было обращено почти 100 объектов недвижимости. Их общая стоимость оценивается в девять миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, расположенных в семи регионах России.

