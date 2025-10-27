МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два человека погибли из-за атаки дрона ВСУ на жилой дом в Донецке

Также пострадала девушка 2006 года рождения, ее госпитализировали.
Сергей Дьячкин 2025-10-27 06:19:32
© Фото: Telegram/mchs_dnr

В результате атаки украинского дрона на жилой дом в Донецке погибли два человека. Об этом сообщило МЧС по Донецкой Народной Республике в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что пострадала девушка 2006 года рождения. Ее госпитализировали.

В сообщении ведомства уточняется, что дрон ВСУ ударил по жилому многоквартирному дому в Ленинском районе Донецка. В результате загорелись две квартиры на четвертом и восьмом этажах, а также балконы на восьмом и девятом этажах. Возникший пожар уже ликвидировали. Распространение пламени на соседние квартиры удалось предотвратить.

Было эвакуировано семь человек, в том числе один шестнадцатилетний подросток. На месте работали одиннадцать единиц техники и 49 человек личного состава экстренных служб.

