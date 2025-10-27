МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Умер «самый красивый мальчик ХХ века» Бьерн Андерсен

Впервые на экране Андерсен появился в 1970 году.
Виктория Бокий 2025-10-27 06:02:27
© Фото: wikimedia.org

Шведский актер и музыкант Бьерн Андерсен умер в возрасте 70 лет. Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

Андерсен дебютировал в фильме Роя Андерссона «История любви» в 1970 году. Однако популярность он получил после фильма «Смерть в Венеции».

Потом вышел документальный фильм «Самый красивый мальчик в мире», в котором Андерсен получил главную роль. Известно, что режиссер этого фильма Лукино Висконти объездил всю Европу, чтобы найти юношу, в котором бы воплощалась совершенная красота. В итоге выбор пал на Бьерна Андерсена, которого Висконти впоследствии назвал «самым красивым мальчиком XX века».

Актер родился в 1955 году в Стокгольме. Как уже было сказано ранее, впервые на экране Андерсен появился в 1970 году. Помимо работы в кино, он также занимался музыкой.

#Кино #музыкант #артист #шведский актер #бьерн андерсен
