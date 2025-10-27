Times: британские спецслужбы не справляются с угрозами нацбезопасности

Службы британской разведки не справляются с угрозами нацбезопасности из-за слабой координации между собой. Об этом пишет Times со ссылкой на внутренний доклад британского МВД 2023 года.

По данным источника, на который ссылается газета, разногласия между службами приводят к тупиковым ситуациям. Так, например, подобная ситуация произошла при обсуждении признания КСИР террористической организацией. Британская служба внутренней разведки настаивала на запрете данной организации, а внешняя разведка, наоборот, была против ограничений, указывая при этом на возможные негативные дипломатические последствия.

«Британские службы безопасности "не поспевают" за угрозами национальной безопасности... За демонстрацию "слабой координации" и "фрагментированных" линий подотчетности критике подверглось Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ», - говорится в материале.

Напомним, весной этого года ФСБ России раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. Спецслужбы выявили в их деятельности признаки «разведывательно-подрывной работы».