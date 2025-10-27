Вертолет и истребитель США потерпели крушение в Южно-Китайском море

Вертолет и истребитель ВМС США потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Тихоокеанский флот Соединенных Штатов.

Отмечается, что в 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk потерпел крушение во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz. Через 30 минут после этого, в 15:15, то же самое произошло с истребителем F/A-18F Super Hornet.

О членах экипажа известно, что они успели катапультироваться. Их состояние стабильно, они в безопасности.

После случившегося началось расследование. На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.