В США задержали анархиста, предлагавшего $45 тысяч за убийство генпрокурора

В американской Миннесоте полиция арестовала мужчину, предлагавшего 45 тысяч долларов за убийство прокурора Пэм Бонди. Об этом пишет New York Post.

Согласно информации, полученной от федеральных органов, арестованный называет себя «анархистом». Он публиковал видео с призывом к убийству генпрокурора США в популярном видеохостинге.

По данным материала газеты, на опубликованном видео была изображена Бонди с наложенной красной точкой прицела на лбу. Сумма вознаграждения была написана под публикацией вместе с фразой, что прокурор разыскивается «желательно мертвой».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни в Вашингтоне. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что будут прилагаться все усилия по введению этой меры на всей территории страны.