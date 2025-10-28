МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Армейской авиации Воздушно-космических сил исполнилось 77 лет

Армейская авиация возникла в 1948 году с первой вертолетной эскадрильей в Серпухове.
2025-10-28 00:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Вооруженных силах России отмечают День армейской авиации. Сегодня она входит в состав ВКС России. Она оснащена современными авиационными комплексами, и поддерживает общевойсковые формирования, выполняющие боевые, специальные задачи и занимающиеся ликвидацией последствий стихийных бедствий.

Сегодня армейская авиация участвует в специальной военной операции. Летчики применяют современные ракеты, такие как «Вихрь», «Хризантема», «Игла-В» и «Верба».

Идет обновление вертолетного парка. Авиация получает новые вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-26Т2В и разные модификации Ми-8. Подготовка офицеров для армейской авиации ведется в филиале Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Сызрани.

«Армейская авиация в условиях проведения СВО активно применяет новые тактические приемы и технические разработки. Полученный боевой опыт учитывается не только при выполнении боевых задач, но и при обучении курсантов», - заявил начальник армейской авиации ВКС полковник Юрий Борисиков.

Армейская авиация возникла в 1948 году с первой вертолетной эскадрильей в Серпухове. Первоначально вертолеты выполняли вспомогательные задачи: доставка почты, корректировка огня, разведка. С развитием тактики и технологий их задачи расширились. Сегодня, входя в состав Воздушно-космических сил, армейская авиация решает широкий спектр огневых, десантно-транспортных, разведывательных и специальных задач.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#вкс россии #вертолеты #Минобороны России #летчики #армейская авиация
