Бывшая жена помогла бойцу месяц в одиночку удерживать вражеский опорник

Галина 44 дня передавала письма военному через командира. Их доставляли с помощью дронов.
Екатерина Пономарева 2025-10-27 20:35:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бывшая жена Галина вместе с их дочерью писала послания своему герою. Стрелок с позывным «Мгновенный» месяц героически держал оборону на Красноармейском направлении, которое считается одним из самых тяжелых. Об этом он рассказал в интервью «Звезде».

«Мгновенный» вместе с боевым товарищем получили задачу уничтожить противника, занять огневую точку в лесополосе и удержать оборону. Однако товарищ погиб и солдату пришлось удерживать вражеский опорник в одиночку.

«Я один остался. Дойти никто не может. Надежда у меня умерла. Никто не придет», - рассказал боец.

Военный с позывным «Мгновенный» житель Ростова-на-Дону. Он самоотверженно держал оборону. По его словам, воевать в одиночку было психологически тяжело. Не с кем поговорить.

С помощью дронов командир передавал ростовчанину письма бывшей жены и дочери, которые поддерживали военного на протяжении обороны. По возвращению домой в отпуск, «Мгновенный» переосмыслил свою жизнь и еще раз сделал предложение Галине.

#наш эксклюзив #предложение #боец #военный #Опорный пункт #Мгновенный
