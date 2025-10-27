Бывшая жена помогла бойцу месяц в одиночку удерживать вражеский опорник

Бывшая жена Галина вместе с их дочерью писала послания своему герою. Стрелок с позывным «Мгновенный» месяц героически держал оборону на Красноармейском направлении, которое считается одним из самых тяжелых. Об этом он рассказал в интервью «Звезде».

«Мгновенный» вместе с боевым товарищем получили задачу уничтожить противника, занять огневую точку в лесополосе и удержать оборону. Однако товарищ погиб и солдату пришлось удерживать вражеский опорник в одиночку.

«Я один остался. Дойти никто не может. Надежда у меня умерла. Никто не придет», - рассказал боец.

Военный с позывным «Мгновенный» житель Ростова-на-Дону. Он самоотверженно держал оборону. По его словам, воевать в одиночку было психологически тяжело. Не с кем поговорить.

С помощью дронов командир передавал ростовчанину письма бывшей жены и дочери, которые поддерживали военного на протяжении обороны. По возвращению домой в отпуск, «Мгновенный» переосмыслил свою жизнь и еще раз сделал предложение Галине.