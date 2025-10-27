Плавучий кран опрокинулся в Севастополе, семь человек пострадали

В Севастополе в Южной бухте при проведении работ перевернулось судно с плавучим краном. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, спасены 15 человек, из них семь госпитализированы. У пострадавших травмы легкой и средней тяжести, их развозят в больницы для оказания необходимой помощи.

«В причинах произошедшего разберутся специалисты. Создана комиссия по расследованию инцидента», - написал губернатор.

По данным сообщения, на месте аварии работают аварийные и спасательные службы. Они устраняют последствия ЧП вместе с сотрудниками предприятия.

Впоследствии появилась информация о двух погибших в результате аварии. По данным следственного комитета региона, более 20 человек получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь.