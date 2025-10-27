Умерла поэтесса и автор песен Булановой Ирина Севастьянова

Известная поэт-песенник Ирина Севастьянова умерла 25 октября. Ее стихи звучали в исполнении многих звездных исполнителей России, в том числе Татьяны Булановой.

О смерти поэтессы сообщил певец Алмас Багратиони. Их связывала совместная творческая работа. Ирина Севастьянова написала много песен для исполнителя.

«25 октября ушла из жизни Ирина Севастьянова — поэт, автор многих моих песен, светлый и добрый человек», - сообщил Алмас Багратиони.

Певец в сообщении поблагодарил за участие в его жизни. Багратиони подчеркнул, что стихи Севастьяновой трогают сердца слушателей.

Тексты Ирины Севастьяновой легли в основу песен Татьяны Булановой — «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь», «Папа», «Возвращайтесь, пацаны», а также произведений Екатерины Семеновой, Марины Девятовой, Сергея Куприка и других артистов.

Участники московского дуэта «Смысл Есть» — Ирина Ламили и Дмитрий Святозар поделились воспоминаниями с Севастьяновой. По их словам, поэтесса была искренне верующим человеком, любящей Родину и жизнь. Она боролась с тяжелой болезнью. Многие люди переживали за нее и любили ее, добавили артисты.