Глава Самарской области пообещал быть вежливым еще 10 дней

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал себе и коллегам быть вежливым еще 10 дней. О своем решении самарский губернатор объявил на совещании регионального правительства. Там обсуждали ситуацию с протекающей крышей жилого дома в Тольятти из-за некачественного ремонта.

«Я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе когда слушаю такие доклады о том, что месяц жителей затапливает», - заявил глава региона.

Федорищев обратился к министру энергетики и ЖКХ и попросил его доложить так, чтобы стало понятно, «о чем идет речь, в чем была проблема, как она устранена». Губернатор не уточнил, с чем связан срок в 10 дней.

Напомним, недавно глава Самарской области в грубых выражениях заявил, что отправляет в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Это произошло из-за испорченного мемориала. После этого чиновник попал в больницу по причине проблем с сердцем.

Федорищев заявил потом в эфире «Звезды», что не уверен, поможет ли скандал с благоустройством школы. Губернатор ответил, что строгий менеджмент оправдан, а с подчиненными он общается уважительно. Глава региона сообщил, что после выхода с больничного Жидков собирается написать заявление на увольнение по собственному желанию.