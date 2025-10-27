Воробьев: цифровизация вовлечет жителей в принятие важных решений

Более 1,5 млн собственников квартир в Подмосковье перешли на электронный формат голосований. Цифровизация позволит большему количеству жителей участвовать в принятии важных решений по содержанию домов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы делаем все, чтобы наши управляющие компании вышли из красной зоны. Те, кто не согласен с запросом жителей, с нашей идеологией, а она базируется на запросах жителей, мы будем просто расставаться», - сказал он.

В электронном голосовании можно поучаствовать через ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», а также в МФЦ. Отмечается, что в 2025 году более 50% всего жилищного фонда переведут на онлайн-голосование.

Сейчас цифровизация охватила 22% жилфонда Подмосковья, еще 11% собственников продолжают принимать решения путем электронного голосования. Активнее всего новшество вводили в Реутове, Богородском округе, Королеве, Истре и Мытищах, пишет 360.ru.