МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Воробьев: цифровизация вовлечет жителей в принятие важных решений

Цифровизация охватила более 1,5 млн собственников квартир, рассказал врио главы Министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко.
Гоар Хачатурян 2025-10-27 15:50:15
© Фото: Telegram/vorobiev_live

Более 1,5 млн собственников квартир в Подмосковье перешли на электронный формат голосований. Цифровизация позволит большему количеству жителей участвовать в принятии важных решений по содержанию домов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы делаем все, чтобы наши управляющие компании вышли из красной зоны. Те, кто не согласен с запросом жителей, с нашей идеологией, а она базируется на запросах жителей, мы будем просто расставаться», - сказал он.

В электронном голосовании можно поучаствовать через ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», а также в МФЦ. Отмечается, что в 2025 году более 50% всего жилищного фонда переведут на онлайн-голосование.

Сейчас цифровизация охватила 22% жилфонда Подмосковья, еще 11% собственников продолжают принимать решения путем электронного голосования. Активнее всего новшество вводили в Реутове, Богородском округе, Королеве, Истре и Мытищах, пишет 360.ru.

#Подмосковье #цифровизация #Андрей Воробьев #электронное голосование #собственники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 