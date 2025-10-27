Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта «Ангары» с 5 ноября

Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» с 5 ноября. Это распространится на коммерческие воздушные перевозки, сообщило ведомство.

«Начиная с 5 ноября этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы иркутской авиакомпании будут осуществлять по указанным маршрутам другие перевозчики. По информации ведомства, решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.

Напомним, после крушения самолета Ан-24 под Тындой 24 июля в Амурской области Следственный комитет завел дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта. В катастрофе погибли все 48 человек, находившиеся на борту.

В офисе авиакомпании прошли обыски. Также были отозваны сертификаты на обслуживание.