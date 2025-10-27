МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
The Times: первая публикация Агаты Кристи найдена спустя 120 лет

Стихотворение «Пар против электричества» было опубликовано в 1905 году, «королева детективов» написала его в 14 лет.
Сергей Дьячкин 2025-10-27 11:41:03
© Фото: Stephan Gabriel, imageBROKER.com, Global Look Press

Первая публикация всемирно известной писательницы и мастера детективов Агаты Кристи была обнаружена в лондонской газете спустя 120 лет после выхода. Об этом сообщила газета The Times.

Издание уточняет, что стихотворение «Пар против электричества» вышло в 1905 году. Но из-за того, что биография Кристи содержала «вводящую в заблуждение» информацию, обнаружить его удалось только сейчас. Стихотворение состоит из 24 строк.

Как сообщает газета, в своих воспоминаниях писательница ошиблась с возрастом, указав, что на момент написания стихотворения ей было 11 лет. Хотя, как выяснилось, ей было 14. Помимо этого, Кристи перепутала электричку с трамваем. Исследователи творчества «королевы детективов» обнаружили стихотворение в газетных архивах в прошлом месяце. После этого они связались с наследниками писательницы, чтобы получить разрешение на публикацию.

Стихотворение было впервые опубликовано 8 июля 1905 года в Ealing and Hanwell Post. Его предваряло сообщение о том, что «юный автор» прислал в газету «рифмованный комментарий к поломке электропоездов в прошлую субботу».

По подсчетам литературоведов, перу Агаты Кристи принадлежат 179 рассказов, 75 романов и 69 стихотворений. Ее детективы, особенно циклы про Эркюля Пуаро и мисс Марпл, неоднократно экранизировались.  Среди наиболее популярных книг писательницы - «Убийство в "Восточном экспрессе"», «Десять негритят», «Смерть на Ниле». Книги Кристи переведены более чем на сотню языков.

В 2014 году сообщалось, что бриллианты писательницы были проданы на аукционе в Лондоне за 49,3 тысячи фунтов (79,2 тысячи долларов). При этом их оценочная стоимость не превышала 16 тысяч долларов. Ювелирные изделия были обнаружены поклонницей творчества писательницы в старом чемодане, который она купила за 160 долларов на распродаже. Открыв его только спустя четыре года, новая владелица обнаружила внутри кошелек с золотыми монетами, брошь, а также кольцо с тремя бриллиантами, о которых Кристи писала в своей автобиографии.

#литература #стихотворение #детектив #писательница #публикация #газета #Агата Кристи
