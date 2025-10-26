МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов сообщил об освобождении более 70% Волчанска

По словам начальника Генерального штаба ВС РФ, за последние две недели группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части города.
Игнат Далакян 2025-10-26 09:30:03
© Фото: ТРК «Звезда»

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об освобождении более 70% Волчанска.

По его словам, за последние две недели группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части города.

«На сегодняшний день освобождено более 70% города», - сообщил глава Генерального штаба ВС РФ в докладе Владимиру Путину

Герасимов также сообщил, что группировка «Центр» завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце в районе этих двух населенных пунктов 31 батальон ВСУ. Кроме того, силы группировки «Запад» окружили Купянск, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ. По словам главы Генштаба ВС РФ, бойцы группировки «Запад» завершают освобождение Ямполя.

#в стране и мире #освобождение #Владимир Путин #валерий герасимов #доклад #Волчанск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 