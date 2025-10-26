В Красноярском крае собаки загрызли ребенка, шедшего пасти скот

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела после гибели подростка в Красноярском крае, на которого напали собаки.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Инцидент произошел в Березовском районе Красноярского края и Республики Хакасия.

Предполагается, что ребенок отправился из дома к знакомому пастуху, чтобы пасти скот. Путь его пролегал через поле. Через некоторое время тело подростка обнаружили проезжавшие мимо люди.

Дело находится на контроле руководителя регионального главка СК России Алексея Еремина по поручению Александра Бастрыкина.