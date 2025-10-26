МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Красноярском крае собаки загрызли ребенка, шедшего пасти скот

Мальчик пошел к пастуху, чтобы пасти скот. Но позже его тело обнаружили проезжавшие мимо люди.
Дарина Криц 2025-10-26 05:45:25
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела после гибели подростка в Красноярском крае, на которого напали собаки.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Инцидент произошел в Березовском районе Красноярского края и Республики Хакасия.

Предполагается, что ребенок отправился из дома к знакомому пастуху, чтобы пасти скот. Путь его пролегал через поле. Через некоторое время тело подростка обнаружили проезжавшие мимо люди.

Дело находится на контроле руководителя регионального главка СК России Алексея Еремина по поручению Александра Бастрыкина.

#в стране и мире #Красноярский край #Уголовное дело #ск россии #нападение собак
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 