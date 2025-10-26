В Хабаровске Toyota на полном ходу протаранила Audi, трое погибли

Ранним утром в Хабаровске произошла дорожная авария, жертвами которой стали три человека. В воскресенье, в 04:51, на пересечении улиц Карла-Маркса и Дикопольцева водитель Audi А5 тронулся на зеленый свет и поехал прямо.

В этот момент по перпендикулярной его пути улице на высокой скорости несся автомобиль Toyota Caldina, для которого горел красный сигнал светофора. На середине перекрестка японское авто протаранило левый бок немецкой машины и отбросило ее вперед на несколько метров. Сама Toyota отлетела примерно на 30 метров от места ДТП. Кадры с места опубликовала ГАИ.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в Audi находились три человека, включая водителя, все они скончались от полученных травм.

На месте аварии находятся сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Из-за произошедшего ЧП ограничено движение по улице Карла Маркса на участке дороги от улицы Гайдара до улицы Дикопольцева.