МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Семья актера Золотницкого раскрыла причину его смерти

Врачи оперативно приехали на вызов, но не смогли спасти артиста.
Константин Денисов 2025-10-26 02:33:12
© Фото: tabakov.ru

Семья актера дубляжа Алексея Золотницкого назвала причину его смерти. Об этом сообщает ТАСС.

Родные рассказали, что 10 лет назад Золотницкий перенес инсульт и так и не смог до конца оправиться от его последствий. Его состояние постоянно ухудшалось.

О смерти Золотницкого стало известно 25 октября. Его голосами в русской озвучке разговаривали большинство персонажей Энтони Хопкинса, Алена Делона и Роберта Де Ниро.

Золотницкий служил в театре Олега Табакова. В 2011 году актера поразил микроинсульт, но он смог вернуться на сцену, а после инсульта шестью годами позже он потерял речь.

#в стране и мире #Актеры #инсульт #утрата #театр Табакова #дубляж
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 