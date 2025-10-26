Семья актера Золотницкого раскрыла причину его смерти

Семья актера дубляжа Алексея Золотницкого назвала причину его смерти. Об этом сообщает ТАСС.

Родные рассказали, что 10 лет назад Золотницкий перенес инсульт и так и не смог до конца оправиться от его последствий. Его состояние постоянно ухудшалось.

О смерти Золотницкого стало известно 25 октября. Его голосами в русской озвучке разговаривали большинство персонажей Энтони Хопкинса, Алена Делона и Роберта Де Ниро.

Золотницкий служил в театре Олега Табакова. В 2011 году актера поразил микроинсульт, но он смог вернуться на сцену, а после инсульта шестью годами позже он потерял речь.