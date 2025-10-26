МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Между Москвой и Алматы возобновили прямое ж/д сообщение

В пути поезд будет находиться более трех суток, он сделает остановки в крупных населенных пунктах России и Казахстана.
Марина Крижановская 2025-10-26 01:37:31
© Фото: Тимур Батыршин, Sputnik, РИА Новости

Возобновляется прямое железнодорожное сообщение между Москвой и южной столицей Казахстана городом Алматы.

Как сообщили в холдинге «Российские железные дороги» (РЖД), поезда снова будут курсировать по просьбе казахстанской железной дороги, из Москвы они начнут отправляться - с 30 октября в 19.27 в составе поезда № 85/86 Москва - Дербент. Из Алматы отправка состоялась 26 октября в 20.00 (22.00 по московскому времени) в составе поезда № 7/8 Алматы - Саратов.

«По просьбе АО "НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ) холдинг "РЖД" возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы (Республика Казахстан)», - говорится в заявлении пресс-службы российского перевозчика.

Пассажирам придется провести в пути не менее трех суток - 3 дня 13 часов 53 минуты. Билет в плацкартный вагон обойдется минимум в 23 тысячи рублей.

По пути поезд делает остановки для посадки и высадки пассажиров в крупных населенных пунктах России - Рязани, Мичуринске, Тамбове, Ртищеве, Саратове и Казахстана - Уральске, Актобе, Кызылорде, Шымкенте, Таразе и других населенных пунктах.

Напомним, прямое железнодорожное сообщение Москва - Алматы было прервано в 2017 году по инициативе казахстанской стороны.

В конце сентября стало известно, что в рамках строительства железной дороги Решт - Астара для международного транспортного коридора (МТК) «Север - Юг» Иран передал России около 34 километров земли.

#Россия #в стране и мире #Казахстан #железнодорожное сообщение #Железная дорога #ОАО "РЖД"
