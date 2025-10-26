МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Три человека погибли и четверо детей пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Две легковушки столкнулись в лоб на трассе в Белореченском районе.
Константин Денисов 2025-10-26 00:25:33
© Фото: mvd_23, Telegram

Три человека погибли в результате ДТП в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Днем 25 октября водитель «Приоры» выехал на встречку и в лоб столкнулся с «Киа». Авария произошла рядом с поселком Дружный.

«В ДТП 39-летняя женщина-водитель «Кио Рио, водитель «Лада Приора» и его  21-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали два ребенка и два подростка, ехавшие в «Киа». Все они госпитализированы, однако пока информации о состоянии их здоровья нет.

На месте работают сотрудники ГАИ и представители экстренных служб, устанавливая все обстоятельства случившегося.

#в стране и мире #Краснодарский край #дети #ДТП
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 