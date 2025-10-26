Три человека погибли и четверо детей пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Три человека погибли в результате ДТП в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Днем 25 октября водитель «Приоры» выехал на встречку и в лоб столкнулся с «Киа». Авария произошла рядом с поселком Дружный.

«В ДТП 39-летняя женщина-водитель «Кио Рио, водитель «Лада Приора» и его 21-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали два ребенка и два подростка, ехавшие в «Киа». Все они госпитализированы, однако пока информации о состоянии их здоровья нет.

На месте работают сотрудники ГАИ и представители экстренных служб, устанавливая все обстоятельства случившегося.