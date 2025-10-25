В РАН рассказали, кто мог бы заменить Трампа на выборах в 2028 году

В Республиканской партии есть кандидаты, способные заменить находящегося на посту президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Тот же вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Мако Рубио, губернатор Флориды Рон Десантис. Поэтому задача Трампа - создать основу для победы республиканца», - цитирует его слова aif.ru.

Американист допустил, что в преддверии новых промежуточных выборов демократы предпримут попытку дискредитировать как самого Трампа, так и республиканцев. Кроме того, политолог выразил мнение, что Трампу будет не до выборов в 2028 году в силу возраста.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса своим преемником. Он является наиболее вероятным кандидатом на пост главы государства от республиканцев на выборах в 2028 году.