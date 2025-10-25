МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Украине продают термоноски из военной помощи Италии

Приобрести пару можно за 350 рублей.
Константин Денисов 2025-10-25 05:51:14
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Globallookpress

На Украине продают термоноски из военной помощи Италии. Как сообщает РИА Новости, найти соответствующие объявления можно в соцсетях.

Цена за пару составляет 180 гривен (примерно 350 рублей). Товар представлен в черно-серой, сине-зеленой и зелено-черной цветовой гамме. Продавцы уверяют, что продукция лицензирована.

Носки произведены в Пакистане. Они предназначены для ношения с берцами и сохраняют ноги сухими даже после многокилометровых марш-бросков.

Ранее украинские военнопленные рассказывали о том, что в ВСУ крайне низкий уровень обеспечения даже продуктами и водой. Еда сбрасывается с дронов на позиции боевиков лишь один раз в неделю, а медицинская помощь и вовсе отсутствует.

#в стране и мире #Украина #италия #ВСУ #продажа #форма #носки
