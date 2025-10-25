Курсантов центра в Нижнем Новгороде обучают собирать БПЛА на 3D-принтерах

Командиров для войск беспилотных систем начали готовить в Нижегородской области. Специализированный учебный центр открыли на базе возрожденного высшего военно-инженерного командного училища. Курсанты смогут мастерски управлять любыми видами дронов, ремонтировать их и не только.

Беспилотники участвовали в боевых действиях с первых дней, но теперь это инструмент не только отрядов или подразделений. В июне этого года Владимир Путин объявил о создании отдельного рода войск беспилотных систем. Выпускники училища будут знать о дронах все: от устройства и пилотирования до тактического применения в боевых условиях и технического обслуживания.

Максим Багданов только вернулся с линии боевого соприкосновения. Изначально гвардии сержант ехал в командировку как сапер. А оператором дрона стал по воле случая. 9 месяцев на СВО - и теперь он передает опыт в качестве инструктора.

«Военнослужащие по контракту и курсант, который будет офицером очень тонкую моторику в управлении дроном, чтобы они чувствовали как они летают», - рассказал командир отделения инструкторов отдельного учебного взвода БПЛА Багданов.

Пилоты, освоившие фигуры высшего пилотажа на этих крошечных дронах, становятся настоящими асами. Переходя на полноразмерные ФПВ, они способны вывести из строя тяжелую технику одним точным ударом.

За четыре часа на 3D-принтерах появится каркас для нового беспилотника. Здесь печатаются лучи, один принтер делает систему сброса, а другой изготавливает элемент подвеса, куда будет крепится камера. В этой лаборатории курсанты изучают навыки сборки, пайки, диагностики, прошивки и ремонта беспилотников - это важно, особенно в полевых условиях где нужно уметь быстр, а главное качественно приводить технику в порядок.

Так, на линии боевого соприкосновения уже активно используются дроны для безопасного минирования - «лягушки».

На практике курсанты знакомятся с разведывательным беспилотником самолетного типа нового поколения - «Альбатрос М5» - нечто среднее между давно используемыми в войсках «Орланом и «Элероном». Он так же способен производить разведку во все времена года и в любую погоду, подниматься на 5 тысяч метров, летать более чем на 250 километров и, самое главное - эту «птичку» сложно выявить и перехватить.

«Он при потери связи возвращается домой. Сам понимает, что его перехватили и возвращается домой», - объяснил инструктор БПЛА Алексей Чехин.

В этом году первые 500 курсантов начали осваивать новые военные специальности. Количество выпускников с каждым годом будет увеличиваться.